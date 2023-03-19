Россияне из "Града" атаковали Запорожскую область: есть жертвы

"Сегодня враг нанес циничный удар по жилому дому в Васильевском районе", - заявили в администрации.

По данным ОВА, российский "Град" унес жизни трех человек в Каменском. Еще двое получили ранения, пока им оказывается помощь.

"Опасность для мирных жителей на линии огня не исчезает. Враг не имеет успеха на поле боя с Вооруженными силами Украины, поэтому целенаправленно убивает гражданских украинцев", - отметили в Запорожской администрации.

Напомним, сегодня россияне по артиллерии обстреляли поселок в Херсонской области.

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