Росіяни з "Градів" ударили по селу в Запорізькій області: загинув чоловік
Російська армія сьогодні, 19 лютого, з "Граду" вдарила по селу в Запорізькій області. Унаслідок цього загинув чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
За його словами, РФ продовжує воювати з мирним населенням.
"Близько 12:00 окупанти обстріляли з "Градів" село Приморське Василівського району", - написав Федоров.
Фото: Приморське (deepstatemap.live)
Він уточнив, що внаслідок ворожої атаки загинув 57-річний місцевий житель.
Атака "Шахедів"
Раніше ввечері у неділю, 18 лютого, у Харківській обласній військовій адміністрації поінформували про запуск російськими окупантами ударних дронів у бік України. Загроза атаки безпілотників була оголошена, зокрема, у Харківській області.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни запустили чотири "Шахеди", Силами та засобами протиповітряної оборони усі ворожі безпілотники були знищені.
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