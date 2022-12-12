Росіяни з "Градів" обстрілювали Сумську область: є руйнування

У понеділок, 12 грудня, російські військові атакували три громади у Сумській області. Внаслідок обстрілів окупантів є руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"38 ударів по прикордонню здійснили російські війська протягом дня", - йдеться у повідомленні.
Живицький пояснив, що ворожі міни та снаряди розривалися на території трьох громад:
Нагадаємо, що російські військові у неділю, 11 грудня, обстріляли Великописарівську громаду Сумської області.
Також російські військові у суботу, 10 грудня, понад 15 разів обстріляли дві громади Сумської області.
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