Окупанти обстріляли прикордонну громаду Сумської області: постраждав житловий будинок

Російські військові сьогодні, 11 грудня, обстріляли Великописарівську громаду Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Протягом дня ворог двічі обстріляв Великописарівську громаду. Близько полудня росіяни вели вогонь з мінометів 120 мм калібру по одному з прикордонних сіл. Було 6 прильотів", - зазначив Живицький. Крім того, згодом ще 13 хв розірвалися біля кордону з Російською Федерацією. Сьогоднішні обстріли пошкодили приватний будинок. На щастя, потерпілих від ударів не було.