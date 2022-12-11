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Окупанти обстріляли прикордонну громаду Сумської області: постраждав житловий будинок

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Суми, Неділя 11 грудня 2022 21:41
Окупанти обстріляли прикордонну громаду Сумської області: постраждав житловий будинок Фото: окупанти обстріляли прикордонну громаду Сумської області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні, 11 грудня, обстріляли Великописарівську громаду Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Протягом дня ворог двічі обстріляв Великописарівську громаду. Близько полудня росіяни вели вогонь з мінометів 120 мм калібру по одному з прикордонних сіл. Було 6 прильотів", - зазначив Живицький.

Крім того, згодом ще 13 хв розірвалися біля кордону з Російською Федерацією. Сьогоднішні обстріли пошкодили приватний будинок. На щастя, потерпілих від ударів не було.

Раніше повідомлялося, що російські військові вдень 10 грудня понад 15 разів обстріляли дві громади Сумської області.

Крім того, російські війська напередодні ввечері завдали ракетного удару з комплексів С-300 по Великописарівській громаді Сумської області. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, пожежну частину, відділення банку, магазини та автомобілі.

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