Россияне из "Градов" обстреливали Сумскую область: есть разрушения
Фото: Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА (facebook com Zhyvytskyy)
В понедельник, 12 декабря, российские военные атаковали три общины в Сумской области. В результате обстрелов оккупантов есть разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"38 ударов по пограничной стороне совершили российские войска в течение дня", - говорится в сообщении.
Живицкий объяснил, что вражеские мины и снаряды разрывались на территории трех общин:
- По Краснопольской общине россияне выпустили 16 боеприпасов из реактивной системы залпового огня "Град";
- Великописаревскую община с территории России обстреляли из гранатометов. Было 16 прилетов;
- Середино-будская община: было два обстрела, во время которых прилетело 6 мин. Поврежден частный дом и сарай.
Напомним, что российские военные в воскресенье, 11 декабря, обстреляли Великописаревскую общину Сумской области.
Также российские военные в субботу, 10 декабря, более 15 раз обстреляли две общины Сумской области.
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