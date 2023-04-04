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Росіяни з "Градів" обстріляли Українськ на Донбасі: є руйнування

Фото: Росіяни з "Градів" обстріляли Українськ на Донбасі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 4 квітня, російські військові з РСЗВ "Град" обстріляли місто Українськ у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Селидівської міської військової адміністрації.

"Сьогодні Українськ знов опинився під російським артобстрілом з РСЗВ "Град", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки були пошкоджені житлові будинки та господарські споруди.

"Загиблих та постраждалих немає", - додали в адміністрації.

Нагадаємо, що двоє працівників шахти загинули внаслідок ракетно-бомбового обстрілу Торецька Донецької області вночі у вівторок, 4 квітня. Ще одна працівниця підприємства отримала поранення.

Російська армія за минулу добу обстріляла декілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак ворога четверо осіб загинули, троє отримали поранення.

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