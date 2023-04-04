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Нічний ракетний удар по Торецьку: загинули два працівника шахти

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Торецьк, Вівторок 04 квітня 2023 13:27
Нічний ракетний удар по Торецьку: загинули два працівника шахти Фото: під час обстрілу Торецька вночі 4 квітня загинули два працівника шахти (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Двоє працівників шахти загинули внаслідок ракетно-бомбового обстрілу Торецька Донецької області вночі у вівторок, 4 квітня. Ще одна працівниця підприємства отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

"Міністерство енергетики України висловлює співчуття рідним працівників шахти "Центральна" ДП "Торецьквугілля" Романа Муравенка та Лариси Пятченко, які отримали смертельні поранення в результаті ракетно-бомбового обстрілу адміністративної будівлі шахти в ніч на 4 квітня", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ще одна працівниця вугільного підприємства - телефоністка Ольга Микитіна отримала контузію та направлена в лікарню на амбулаторне лікування.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено частину адміністративної будівлі шахти. Електрозабезпечення шахти працює.

"Тривають роботи з розбору завалів та відновлення роботи шахтного комутатора", - додали в відомстві.

Як повідомлялось, російські війська серед ночі 4 квітня двічі вдарили ракетами по місту Торецьк. Пошкоджено будівлю шахти, ремонтно-механічного заводу та приватні будинки. Внаслідок обстрілу двоє людей загинули.

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