Росіяни з "Градів" обстріляли Авдіївку і Торецьк: є поранені

Деталі ударів

Окупанти обстріляли з артилерії Красногорівку. Ворожі снаряди влучили по приватному сектору, де дістали поранення 41-річний чоловік та жінка 83 років. Ще один постраждалий 79 років отримав травми, перебуваючи у власному будинку.

"Також під прицілом окупантів укотре опинилося м. Авдіївка. Від влучання засобів ураження по домоволодінню отримав тілесні ушкодження 50-річний містянин. Його у вкрай важкому стані доправили до лікарні для надання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ворог завдав удару по місту Торецьк, унаслідок чого на власному подвір'ї отримала осколкові поранення та перелом ноги жінка 60 років. Її госпіталізовано.

Розпочато розслідування

Правоохоронці зазначили, що за попередніми даними, ворог обстрілював населені пункти з реактивних систем залпового вогню "Град" та артилерії.

Прокурори вживають усіх можливих і належних заходів для фіксації воєнних злочинів РФ проти мирного населення регіону.

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Обстріли Донецької області

Росіяни щодня відкривають вогонь по містах й селах Донецької області. Прифронтові населені пункти регіону, і навіть ті, що знаходяться в відносному тилу, постійно перебувають під ударами.

Нещодавно росіяни обстріляли населені пункти Донецької області та вбила чотирьох людей.

Також 22 грудня росіяни вдарили по населених пунктах Донецької області. Унаслідок цього загинула одна людина.