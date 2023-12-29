Россияне из "Градов" обстреляли Авдеевку и Торецк: есть раненые

Детали ударов

Оккупанты обстреляли из артиллерии Красногоровку. Вражеские снаряды попали по частному сектору, где получили ранения 41-летний мужчина и женщина 83 лет. Еще один пострадавший 79 лет получил травмы, находясь в собственном доме.

"Также под прицелом оккупантов в очередной раз оказался г. Авдеевка. От попадания средств поражения по домовладению получил телесные повреждения 50-летний горожанин. Его в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Кроме того, враг нанес удар по городу Торецк, в результате чего в собственном дворе получила осколочные ранения и перелом ноги женщина 60 лет. Она госпитализирована.

Начато расследование

Правоохранители отметили, что по предварительным данным, враг обстреливал населенные пункты из реактивных систем залпового огня "Град" и артиллерии.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для фиксации военных преступлений РФ против мирного населения региона.

Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Обстрелы Донецкой области

Россияне ежедневно открывают огонь по городам и селам Донецкой области. Прифронтовые населенные пункты региона, и даже те, что находятся в относительном тылу, постоянно находятся под ударами.

Недавно россияне обстреляли населенные пункты Донецкой области и убили четырех человек.

Также 22 декабря россияне ударили по населённым пунктам Донецкой области. В результате погиб один человек.