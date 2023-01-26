Росіяни з "Градів" весь день обстрілюють район Нікополя, - РВА

Сьогодні, 26 січня, майже весь день росіяни обстрілюють Нікопольський район з "Градів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нікопольської РДА Євгенія Євтушенко.

"І так майже весь день. У росіян сьогодні знову загострення", - додав голова Нікопольської РДА.

За словами Євтушенка, по території району майже весь день б'ють "Гради".

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли Сумську область з мінометів та САУ.

Також ми повідомляли, що російські військові обстріляли селище у Харківській області, в наслідок чого дві людини загинули.

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