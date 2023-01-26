Окупанти обстріляли селище у Харківській області: дві людини загинули
У четвер, 26 січня, російські війська обстріляли селище Дворічна у Харківській області. Внаслідок цього двоє людей загинуло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Окупанти сьогодні вдень обстріляли смт Дворічну. За попередньою інформацією, загинуло двоє цивільних: чоловік та жінка", - написав Синєгубов.
Він зазначив, що наразі деталі щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюються.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські окупанти обстріляли вночі Куп'янськ Харківської області. Зафіксовано "приліт" ракети С-300.
Також раніше ми писали, що росіяни 23 січня вели обстріли по мирних населених пунктах Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів Харківської області.
Того ж дня, 23 січня, російські війська атакували Вовчанськ у Харківській області. Внаслідок цього було поранено трьох осіб.
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