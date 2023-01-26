Окупанти обстріляли селище у Харківській області: дві людини загинули

У четвер, 26 січня, російські війська обстріляли селище Дворічна у Харківській області. Внаслідок цього двоє людей загинуло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Він зазначив, що наразі деталі щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюються.

"Окупанти сьогодні вдень обстріляли смт Дворічну. За попередньою інформацією, загинуло двоє цивільних: чоловік та жінка", - написав Синєгубов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські окупанти обстріляли вночі Куп'янськ Харківської області. Зафіксовано "приліт" ракети С-300.

Також раніше ми писали, що росіяни 23 січня вели обстріли по мирних населених пунктах Куп'янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів Харківської області.

Того ж дня, 23 січня, російські війська атакували Вовчанськ у Харківській області. Внаслідок цього було поранено трьох осіб.

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