Росіяни з "Градів" весь день обстрілюють район Нікополя, - РВА
Фото: росіяни з "Градів" весь день обстрілюють район Нікополя (GettyImages)
Сьогодні, 26 січня, майже весь день росіяни обстрілюють Нікопольський район з "Градів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нікопольської РДА Євгенія Євтушенко.
За словами Євтушенка, по території району майже весь день б'ють "Гради".
"І так майже весь день. У росіян сьогодні знову загострення", - додав голова Нікопольської РДА.
Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли Сумську область з мінометів та САУ.
Також ми повідомляли, що російські військові обстріляли селище у Харківській області, в наслідок чого дві людини загинули.
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