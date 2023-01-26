ua ru
Чт, 26 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни з "Градів" весь день обстрілюють район Нікополя, - РВА

Новость на русском →
Нікопольський район, Четвер 26 січня 2023 21:04
Росіяни з "Градів" весь день обстрілюють район Нікополя, - РВА Фото: росіяни з "Градів" весь день обстрілюють район Нікополя (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 26 січня, майже весь день росіяни обстрілюють Нікопольський район з "Градів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Нікопольської РДА Євгенія Євтушенко.

За словами Євтушенка, по території району майже весь день б'ють "Гради".

"І так майже весь день. У росіян сьогодні знову загострення", - додав голова Нікопольської РДА.

Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли Сумську область з мінометів та САУ.

Також ми повідомляли, що російські військові обстріляли селище у Харківській області, в наслідок чого дві людини загинули.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нікополь окупанти Війна Росії проти України
NEWS
МВФ розглядає надання багаторічної допомоги Україні на 16 млрд доларів, - Bloomberg
МВФ розглядає надання багаторічної допомоги Україні на 16 млрд доларів, - Bloomberg
DAILY
Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла