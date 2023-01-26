Россияне из "Градов" весь день обстреливают район Никополя, - РВА

Сегодня, 26 января, почти весь день россияне обстреливают Никопольский район из "Градов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Никопольской РГА Евгения Евтушенко.

"И так почти весь день. У россиян сегодня снова обострение", - добавил глава Никопольской РГА.

По словам Евтушенко, по территории района почти весь день бьют "Грады".

Напомним, вчера оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов и САУ.

Также мы сообщали, что российские военные обстреляли поселок в Харьковской области, в результате чего два человека погибли.

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