Росіяни готуються відновити механізовані атаки на півдні після кількамісячної паузи

На півдні російські війська завершили підготовку до механізованих атак в осінній період і висувають бронетехніку в райони, звідки планують розпочинати наступальні дії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заступниця речника Угруповання військ (сил) "Південь" Анастасія Шевченко розповіла у коментарі "Укрінформу" .

"Нині ж, за нашими даними, після кількамісячної паузи росіяни готуються знову застосовувати бронетехніку на півдні. Російські військові завершили підготовку до механізованих атак в осінній період і висувають техніку у райони, звідки планують розпочинати наступальні дії", - повідомила Шевченко.

Вона зазначила, що нині найгарячішим в операційній зоні угруповання військ (сил) "Південь" є Гуляйпільський напрямок, де Силам оборони протидіє одне з найбільших угруповань окупантів, до складу якого входять сили одразу кількох загальновійськових армій РФ.

У середньому на цьому напрямку фіксується по 10-20 бойових зіткнень за добу. Ворог намагається просунутися у бік населених пунктів Рибне, Нове Запоріжжя, Рівне, Косівцеве, Тернувате, Верхня Терса, Гірке, Чарівне, Залізничне, Омельник, Новоселівка та Єгорівка.

За словами заступниці речника, російські війська відмовилися від наступальних дій на широкому фронті й застосовують тактику інфільтрації.

Крім того, противник періодично намагається проводити штурми малими групами за підтримки мототехніки - мотоциклів і квадроциклів.

"Цей вид транспорту маневрений та швидкий", - додала Шевченко.

Водночас вона запевнила, що росіянам не варто розраховувати на безперешкодне просування.

"Наші підрозділи контролюють логістичні шляхи ворога та систематично виявляють й уражають його техніку та особовий склад ще під час висування", - наголосила заступниця речника.

Шевченко також навела дані про втрати російських військ в операційній зоні угруповання "Південь".

"Зокрема, якщо говорити мовою цифр, лише з початку жовтня підрозділи угруповання військ (сил) "Південь" знищили понад 3 000 окупантів та 1 300 одиниць озброєння та військової техніки. Так, ворог зазнає значних втрат в операційній зоні УВ "Південь", - підсумувала вона.