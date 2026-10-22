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Россияне готовятся возобновить механизированные атаки на юге после несколькомесячной паузы

11:20 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Россияне готовятся возобновить механизированные атаки на юге после несколькомесячной паузы Фото: россияне готовятся возобновить механизированные атаки на юге после несколькомесячной паузы (Getty Images)
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На юге российские войска завершили подготовку к механизированным атакам в осенний период и выдвигают бронетехнику в районы, откуда планируют предпринимать наступательные действия.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заместитель спикера Группировка войск (сил) "Юг" Анастасия Шевченко рассказала в комментарии "Укринформу".

"В настоящее время, по нашим данным, после нескольких месяцев паузы россияне готовятся снова применять бронетехнику на юге. Российские военные завершили подготовку к механизированным атакам в осенний период и выдвигают технику в районы, откуда планируют предпринимать наступательные действия", - сообщила Шевченко.

Она отметила, что ныне самой горячей в операционной зоне группировки войск (сил) "Юг" является Гуляйпольское направление, где Силам обороны противодействует одна из крупнейших группировок оккупантов, в состав которой входят силы нескольких общевойсковых армий РФ.

В среднем на этом направлении фиксируется по 10-20 боевых столкновений в сутки. Враг пытается продвинуться в сторону населенных пунктов Рыбное, Новое Запорожье, Ровно, Косовцево, Терноватое, Верхняя Терса, Горькое, Волшебное, Железнодорожное, Омельник, Новоселовка и Егоровка.

По словам зампреда, российские войска отказались от наступательных действий на широком фронте и применяют тактику инфильтрации.

Кроме того, противник периодически пытается проводить штурмы малыми группами при поддержке мототехники - мотоциклов и квадроциклов.

"Этот вид транспорта маневренный и быстрый", - добавила Шевченко.

В то же время, она заверила, что россиянам не стоит рассчитывать на беспрепятственное продвижение.

"Наши подразделения контролируют логистические пути врага и систематически выявляют и поражают его технику и личный состав еще во время выдвижения", - подчеркнула спикер.

Шевченко также привела данные о потерях российских войск в операционной зоне группировки "Юг".

"В частности, если говорить на языке цифр, только с начала октября подразделения группировки войск (сил) "Юг" уничтожили более 3 000 оккупантов и 1 300 единиц вооружения и военной техники. Так, враг несет значительные потери в операционной зоне УВ "Юг", - подытожила она.

Напомним, недавно Генштаб ВСУ опроверг выдумки Герасимова о продвижении россиян в Донецкой и Запорожье.

Кроме того, российские блоггеры публично раскритиковала главу Генштаба ВС РФ после его лжи российскому диктатору Владимиру Путину ї.

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