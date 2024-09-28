Росіяни готуються до штурмових дій на Запорізькому напрямку, - Сили оборони

"Підготовка росіян до штурмових дій ведеться сьогодні на Запорізькому напрямку, зокрема, у районі Приютного", - сказав він.

Речник зазначив, що за даними української розвідки, ворог зосереджує особовий склад, який планує задіяти у штурмових діях. За його словами, днями з автомобільної бази автомобільного транспорту південного округу РФ окупанти отримали 25 легких автомобілів багі, які противник використовує для проведення штурмів малими групами.

"Це такі ознаки підготовки, що на Запорізькому напрямку будуть у недалекому майбутньому проводитися штурмові дії", - додав Волошин.

Він додав, що ворог на передових позиціях вже зосереджує особовий склад штурмових груп.