Россияне готовятся к штурмовым действиям на Запорожском направлении, - Силы обороны

Россияне готовятся к штурмовым действиям на Запорожском направлении. Об этом свидетельствует перекидывание техники врага и сосредоточение живой силы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Владислава Волошина в эфире телемарафона.
"Подготовка россиян к штурмовым действиям ведется сегодня на Запорожском направлении, в частности, в районе Приютного", - сказал он.
Спикер отметил, что по данным украинской разведки, враг сосредотачивает личный состав, который планирует задействовать в штурмовых действиях. По его словам, на днях с автомобильной базы автомобильного транспорта южного округа РФ оккупанты получили 25 легких автомобилей баги, которые противник использует для проведения штурмов малыми группами.
"Это такие признаки подготовки, что на Запорожском направлении будут в скором будущем проводиться штурмовые действия", - добавил Волошин.
Он добавил, что враг на передовых позициях уже сосредотачивает личный состав штурмовых групп.
Напомним, что в последние месяцы российские войска сосредотачиваются на Донецкой области. Самыми трудными участками фронта остаются Покровск, Курахово и Угледар. За последние сутки на фронте произошло 180 боевых столкновений.
Кроме того, украинские воины продолжают операцию в Курской области. Недавно украинские защитники освободили агрегатный завод в Волчанске Харьковской области.
Детальнее о событиях на фронте и чего ждать осенью - в материале РБК-Украина.
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