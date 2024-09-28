"Найгарячішим" був один напрямок. Яка ситуація на фронті на ранок

За 27 вересня на фронті відбулось відбулось 180 бойових зіткнень. Найгарячішим був Покровський напрямок

Про це пише РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу.

"На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженки, Новоторецького, Миколаївки, Гродівки, Новогродівки, Лисівки, Крутого Яру, Дачінського, Маринівки, Селидового та Новоторецького", - йдеться у повідомленні.

Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Михайлівки та Новоторецького.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку відбулося шість ворожих атак у районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 19 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Кругляківки, Кучерівки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутись уперед неподалік шести різних населених пунктів. Акцент робив біля Греківки, Макіївки, Невського, Зарічного, Торського та Новосадового.

На Краматорському напрямку окупанти дев’ять разів атакували у районах Григорівки, Предтечиного, Часового Яру, Білої Гори та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак неподалік Торецька, Щербанівки та Нью-Йорка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 28 атак. Основні зусилля ворог прикладав у районах Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 13 штурмів наших позицій неподалік Вугледару, Богоявленки, Водяного та Катеринівки. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках поблизу Новодарівки, Роботиного та Малих Щербаків отримали гідну відсіч - загалом провели три атаки. Для авіаударів терористи використали понад десяток керованих авіабомб.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували позиції ЗСУ два рази. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області.