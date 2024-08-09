Россияне готовятся к штурмам в районе агрегатного завода в Волчанске, - ВСУ

В Волчанске на севере Харьковской области российские оккупанты готовятся к штурмам в районе агрегатного завода и многоэтажной застройки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Харьков" в Telegram.

Как отмечают Силы обороны, на Харьковском направлении за последние сутки ситуация не изменилась. Оккупанты продолжают атаковать позиции ВСУ.

"В Волчанске враг осуществляет подготовку к проведению штурмовых действий в квартале многоэтажной застройки и в районе агрегатного завода", - говорится в сообщении.

По информации украинских военных, противник привлек дополнительный личный состав отряда "Шторм" 153 танкового полка 47 танковой дивизии, провел меры логистического обеспечения.

Кроме того, в районе населенного пункта Глубокое враг осуществлял минирование местности.

"В подразделениях 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, которые задействованы в данном направлении, отмечается низкое морально-психическое состояние", - добавляют военные.

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