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Росіяни готуються до повторної битви за Маріуполь, - Кириленко

Фото: росіяни готуються до повторної битви за Маріуполь (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти готуються до повторної битви за Маріуполь. Біля міста спостерігається скупчення військових частин загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в ефірі телемарафону.

"Вони готуються до цього. Вони ж розуміють тенденції на фронті. Що йде чітка тенденція по деокупації всієї території України - Харківщина, Донеччина, Херсонщина. Ворог це добре розуміє", - сказав він.

Кириленко додав, що Росія концентрує свої війська на Бахмутському та Авдіївському напрямках, щоб отримати хоч якусь "перемогу" та перетворити її на пропаганду.

Нагадаємо, що після відступу росіян із Херсона у Маріуполі фіксують стрімке збільшення кількості російських військ. Маріуполь впевнено перетворюється на головний військово-логістичний хаб та тилову базу загарбників.

До того ж, росіяни перетворили Маріуполь на перехрестя ротацій.

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