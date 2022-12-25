Росіяни готуються до нових ракетних ударів, - Арестович
Російські окупанти планують нові масовані удари по Україні. Однак спроби ворога завдати значних руйнувань зазнають невдачі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".
Посадовець зазначив, що на момент минулої атаки в РФ залишалося 460-500 крилатих ракет всіх типів.
"Кількість ракет знижується, частка авіаційних зменшується. Більш точних Х-101/Х-555 все менше, додаються Х-22, які "косі". Ракет С-300 у них ще дуже багато - 8 тисяч. Інша справа, що вони не дістають ними до центру України", - вказав Арестович.
Водночас радник ОП закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги найближчими днями.
"Росіяни готуються до нових ударів. Ми чекаємо удар ще балістичними ракетами типу "Іскандер". З ними у них зовсім погано, вони починають діставати запаси НЗ, штук 40 залишилося. Проте частину вони хочуть застосувати. Ось "Калібри", ось наземні, далекого повітряного базування. Ракет 70 полетить, як зазвичай. А далі - справа нашого ППО і справа кожного окремого громадянина не ігнорувати сигнали тривоги, і справа енергетиків попрацювати над збереженням системи", - додав посадовець.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попередив, що окупанти спробують зробити для українців останні дні року темними та складними.
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