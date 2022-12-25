Россияне готовятся к новым ракетным ударам, - Арестович

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

Чиновник отметил, что на момент прошедшей атаки в РФ оставалось 460-500 крылатых ракет всех типов.

"Количество ракет снижается, доля авиационных уменьшается. Более точных Х-101/Х-555 все меньше, прибавляются "косые" Х-22. Ракет С-300 у них еще очень много - 8 тысяч. Другое дело, что они не достают ими в центр Украины", - указал Арестович.

В то же время советник ОП призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги в ближайшие дни.

"Россияне готовятся к новым ударам. Мы ждем удар еще баллистическими ракетами типа "Искандер". С ними у них совсем плохо, они начинают доставать запасы НЗ, штук 40 осталось. Однако часть они хотят применить. Вот "Калибры", вот наземные, дальнего воздушного базирования. Ракет 70 полетит, как обычно. А дальше - дело нашего ПВО и дело каждого отдельного гражданина не игнорировать сигналы тревоги, и дело энергетиков поработать над сохранением системы", - добавил чиновник.