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Росіяни готуються до можливих бойових дій на території Криму, - Міноборони

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Україна, Субота 08 липня 2023 18:28
Росіяни готуються до можливих бойових дій на території Криму, - Міноборони Фото: російські війська готуються до можливих бойових дій в Криму (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові готуються до можливих бойових дій на території окупованого Криму. Окупанти будують додаткові оборонні споруди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Military Media Center.

За даними Міноборони, з метою відбиття потенційного наступу, окупаційні війська РФ проводять фортифікацію місцевості у північній, західній та східній частинах півострову.

За наявною інформацією, також відбувається посилення захисту Кримських перешийків.

А в Азовському та Чорному морях тим часом російські війська зосереджені на недопущенні атак на свої кораблі та пункти базування флоту.

Ситуація в Криму

На початку червня 2023 року стало відомо, що окупанти готуються до так званої "евакуації" населення та викрадення матеріально-культурних цінностей з півночі Криму у зв'язку з контрнаступом ЗСУ.

Також на півострові почали з'являтися бетонні "зуби дракона". До того ж побоюючись прориву ЗСУ, окупанти в істериці активно риють окопи ближче до Криму.

Крім того, днями стало відомо, що Росія посилює контроль проїзду громадян по Керченському мосту до окупованого Криму.

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