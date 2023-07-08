ua ru
Сб, 08 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне готовятся к возможным боевым действиям на территории Крыма, - Минобороны

Новина українською →
Украина, Суббота 08 июля 2023 18:28
Россияне готовятся к возможным боевым действиям на территории Крыма, - Минобороны Фото: российские войска готовятся к возможным боевым действиям в Крыму (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные готовятся к возможным боевым действиям на территории оккупированного Крыма. Оккупанты строят дополнительные оборонительные сооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Military Media Center.

По данным Минобороны, с целью отражения потенциального наступления, оккупационные войска РФ проводят фортификацию местности в северной, западной и восточной частях полуострова.

По имеющейся информации, также происходит усиление защиты Крымских перешейков.

А в Азовском и Черном морях тем временем российские войска сосредоточены на недопущении атак на свои корабли и пункты базирования флота.

Ситуация в Крыму

В начале июня 2023 года стало известно, что оккупанты готовятся к так называемой "эвакуации" населения и похищению материально-культурных ценностей с севера Крыма в связи с контрнаступлением ВСУ.

Также на полуострове стали появляться бетонные "зубы дракона". К тому же опасаясь прорыва ВСУ, оккупанты в истерике активно роют окопы ближе к Крыму.

Кроме того, на днях стало известно, что Россия ужесточает контроль проезда граждан по Керченскому мосту к оккупированному Крыму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим Война России против Украины
NEWS
"Редис" и "Волына" будут в Украине. Все командиры обороны "Азовстали" возвращаются из Турции
"Редис" и "Волына" будут в Украине. Все командиры обороны "Азовстали" возвращаются из Турции
DAILY
Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто на Западе еще не видит Украину в НАТО и что изменит саммит в Вильнюсе