Россияне готовятся к возможным боевым действиям на территории Крыма, - Минобороны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Military Media Center.

По данным Минобороны, с целью отражения потенциального наступления, оккупационные войска РФ проводят фортификацию местности в северной, западной и восточной частях полуострова.

По имеющейся информации, также происходит усиление защиты Крымских перешейков.

А в Азовском и Черном морях тем временем российские войска сосредоточены на недопущении атак на свои корабли и пункты базирования флота.

Ситуация в Крыму

В начале июня 2023 года стало известно, что оккупанты готовятся к так называемой "эвакуации" населения и похищению материально-культурных ценностей с севера Крыма в связи с контрнаступлением ВСУ.

Также на полуострове стали появляться бетонные "зубы дракона". К тому же опасаясь прорыва ВСУ, оккупанты в истерике активно роют окопы ближе к Крыму.

Кроме того, на днях стало известно, что Россия ужесточает контроль проезда граждан по Керченскому мосту к оккупированному Крыму.

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