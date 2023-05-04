Росіяни готуються до активізації воєнних дій у Калінінграді та на Кавказі, - ЦНС

Росіяни розширяють штат рятувальників у Калінінграді та на Кавказі, оскільки вони побоюються активізації воєнних дій у цих регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Росіяни вважають Калінінградський та Північнокавказькі округи регіонами, де є небезпека активізації воєнних дій й тому почали формувати загони МНС для організації громадянської оборони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі вони активно набирають особовий склад до рятувальних військових формувань МНС в цих регіонах й проводять заходи з розгортання системи громадянської оборони.

"Через це є проблема з комплектуванням аналогічних формувань на тимчасово окупованих територіях України, адже більшість працівників МНС воліють брати відрядження саме у Калінінград або на Кавказ, коли їм дають вибір", - додали у ЦНС.