Росіяни готуються до активізації воєнних дій у Калінінграді та на Кавказі, - ЦНС

Росіяни розширяють штат рятувальників у Калінінграді та на Кавказі, оскільки вони побоюються активізації воєнних дій у цих регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Росіяни вважають Калінінградський та Північнокавказькі округи регіонами, де є небезпека активізації воєнних дій й тому почали формувати загони МНС для організації громадянської оборони", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі вони активно набирають особовий склад до рятувальних військових формувань МНС в цих регіонах й проводять заходи з розгортання системи громадянської оборони.
"Через це є проблема з комплектуванням аналогічних формувань на тимчасово окупованих територіях України, адже більшість працівників МНС воліють брати відрядження саме у Калінінград або на Кавказ, коли їм дають вибір", - додали у ЦНС.
Нагадаємо, що у Росії в середньому в місяць мобілізують по 20 тисяч людей. При цьому з офіційно призваних близько 120 тисяч не перекинуті до України.
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