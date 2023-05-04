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Росіяни готуються до активізації воєнних дій у Калінінграді та на Кавказі, - ЦНС

Фото: Росіяни (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни розширяють штат рятувальників у Калінінграді та на Кавказі, оскільки вони побоюються активізації воєнних дій у цих регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Росіяни вважають Калінінградський та Північнокавказькі округи регіонами, де є небезпека активізації воєнних дій й тому почали формувати загони МНС для організації громадянської оборони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі вони активно набирають особовий склад до рятувальних військових формувань МНС в цих регіонах й проводять заходи з розгортання системи громадянської оборони.

"Через це є проблема з комплектуванням аналогічних формувань на тимчасово окупованих територіях України, адже більшість працівників МНС воліють брати відрядження саме у Калінінград або на Кавказ, коли їм дають вибір", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, що у Росії в середньому в місяць мобілізують по 20 тисяч людей. При цьому з офіційно призваних близько 120 тисяч не перекинуті до України.

Росія шукає добровольців для участі у війні проти України. Багатьох громадян РФ змушують підписувати контракт для служби в армії.

Росія збирається мобілізувати до лав окупаційної армії мігрантів з країн Центральної Азії.

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