Россияне готовятся к активизации военных действий в Калининграде и на Кавказе, - ЦНС

Россияне расширяют штат спасателей в Калининграде и Кавказе, поскольку они опасаются активизации военных действий в этих регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Россияне считают Калининградский и Северокавказские округа регионами, где есть опасность активизации военных действий, и поэтому начали формировать отряды МЧС для организации гражданской обороны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что они активно набирают личный состав в спасательные военные формирования МЧС в этих регионах и проводят мероприятия по развертыванию системы гражданской обороны.
"Из-за этого есть проблема с комплектованием аналогичных формирований на временно оккупированных территориях Украины, ведь большинство работников МЧС предпочитают брать командировки именно в Калининград или на Кавказ, когда им дают выбор", - добавили в ЦНС.
Напомним, что в России в среднем в месяц мобилизуют по 20 тысяч человек. При этом из официально призванных около 120 тысяч не переброшены в Украину.
Россия ищет добровольцев для участия в войне против Украины. Многие граждане РФ заставляют подписывать контракт для службы в армии.
Россия собирается мобилизовать в ряды оккупационной армии мигрантов из стран Центральной Азии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.