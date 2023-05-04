Россияне готовятся к активизации военных действий в Калининграде и на Кавказе, - ЦНС

Россияне расширяют штат спасателей в Калининграде и Кавказе, поскольку они опасаются активизации военных действий в этих регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Россияне считают Калининградский и Северокавказские округа регионами, где есть опасность активизации военных действий, и поэтому начали формировать отряды МЧС для организации гражданской обороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они активно набирают личный состав в спасательные военные формирования МЧС в этих регионах и проводят мероприятия по развертыванию системы гражданской обороны.

"Из-за этого есть проблема с комплектованием аналогичных формирований на временно оккупированных территориях Украины, ведь большинство работников МЧС предпочитают брать командировки именно в Калининград или на Кавказ, когда им дают выбор", - добавили в ЦНС.