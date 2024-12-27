Росіяни готують телеміст з країнами Заходу до річниці Ялтинської конференції, - ЦНС

Влада Росії та окупанти Криму мають намір провести телеміст з нагоди річниці Ялтинської конференції. Під час ефіру заплановане поширення меседжів про нацизм в Україні та застарілість світового порядку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що на честь 80-річчя завершення Другої світової війни, Кремль планує знову розігрувати тему "борця з нацизмом", спекулюючи на історичних питаннях для виправдання свої агресії.

Для цього росіяни планують залучати своїх агентів впливу у світі, які мають своєю присутністю на цих акціях формувати імідж РФ - як країни, яка є головним борцем з нацизмом.

В ЦНС зазначили, що у такому наративі "нинішня фашистська РФ сама може визначати хто в світі "нацист" і це нібито дає їй право вторгатися в інші суверенні держави".

На лютий 2025 року запланований телеміст з нагоди річниці Ялтинської конференції між студіями, Сімферополем і студіями у Великій Британії, Франції та США.

"Під час ефіру, влада РФ планує поширити меседжі про нацизм в Україні та про застарілість сучасного світового порядку. Наразі ворог шукає партнерів на Заході, хто розіграє з ними цю виставу", - йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву зауважили, що росіянам не вдасться розіграти цю карту на міжнародній арені, адже сучасна Росія і є головною загрозою світовій безпеці.

Ялтинська конференція

Ялтинська (Кримська) конференція союзних держав відбулася 4-11 лютого 1945 року. Вона стала другою багатосторонньою зустріччю лідерів трьох країн антигітлерівської коаліції під час Другої світової війни - СРСР, США і Великої Британії та була присвячена встановленню післявоєнного світового порядку.

Зустріч відбулася у Лівадійському (Білому) палаці в селищі Лівадія за три кілометри від Ялти та стала останньою конференцією лідерів антигітлерівської коаліції "великої трійки" в доядерну епоху.

Ключові рішення конференції стосувалися двох питань.

По-перше, проведення нових державних кордонів на територіях, що нещодавно перебували під окупацією Третього рейху. Слід було встановити неофіційні, але загальновизнані всіма сторонами демаркаційні лінії між сферами впливу союзників - питання, яке почали розглядати ще на Тегеранській конференції у 1943 році.

По-друге, союзники усвідомлювали, що після зникнення спільного ворога, вимушене об'єднання Заходу і СРСР втратить будь-який сенс. Тому слід було створити процедури, які б гарантували незмінність проведених на карті світу розмежувальних ліній.

Укладена під час Ялтинської конференції так звана "Декларація про визволену Європу" залишила радянській стороні вільні руки в інтерпретації "допомоги" визволеним народам. Внаслідок цього СРСР забезпечив собі політичний контроль над окупованими ним країнами, що довело до радянизації Східної та Центральної Європи та спричинило "холодну війну".