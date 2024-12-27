Росіяни готують телеміст з країнами Заходу до річниці Ялтинської конференції, - ЦНС
Влада Росії та окупанти Криму мають намір провести телеміст з нагоди річниці Ялтинської конференції. Під час ефіру заплановане поширення меседжів про нацизм в Україні та застарілість світового порядку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що на честь 80-річчя завершення Другої світової війни, Кремль планує знову розігрувати тему "борця з нацизмом", спекулюючи на історичних питаннях для виправдання свої агресії.
Для цього росіяни планують залучати своїх агентів впливу у світі, які мають своєю присутністю на цих акціях формувати імідж РФ - як країни, яка є головним борцем з нацизмом.
В ЦНС зазначили, що у такому наративі "нинішня фашистська РФ сама може визначати хто в світі "нацист" і це нібито дає їй право вторгатися в інші суверенні держави".
На лютий 2025 року запланований телеміст з нагоди річниці Ялтинської конференції між студіями, Сімферополем і студіями у Великій Британії, Франції та США.
"Під час ефіру, влада РФ планує поширити меседжі про нацизм в Україні та про застарілість сучасного світового порядку. Наразі ворог шукає партнерів на Заході, хто розіграє з ними цю виставу", - йдеться у повідомленні.
У Центрі нацспротиву зауважили, що росіянам не вдасться розіграти цю карту на міжнародній арені, адже сучасна Росія і є головною загрозою світовій безпеці.
Ялтинська конференція
Ялтинська (Кримська) конференція союзних держав відбулася 4-11 лютого 1945 року. Вона стала другою багатосторонньою зустріччю лідерів трьох країн антигітлерівської коаліції під час Другої світової війни - СРСР, США і Великої Британії та була присвячена встановленню післявоєнного світового порядку.
Зустріч відбулася у Лівадійському (Білому) палаці в селищі Лівадія за три кілометри від Ялти та стала останньою конференцією лідерів антигітлерівської коаліції "великої трійки" в доядерну епоху.
Ключові рішення конференції стосувалися двох питань.
По-перше, проведення нових державних кордонів на територіях, що нещодавно перебували під окупацією Третього рейху. Слід було встановити неофіційні, але загальновизнані всіма сторонами демаркаційні лінії між сферами впливу союзників - питання, яке почали розглядати ще на Тегеранській конференції у 1943 році.
По-друге, союзники усвідомлювали, що після зникнення спільного ворога, вимушене об'єднання Заходу і СРСР втратить будь-який сенс. Тому слід було створити процедури, які б гарантували незмінність проведених на карті світу розмежувальних ліній.
Укладена під час Ялтинської конференції так звана "Декларація про визволену Європу" залишила радянській стороні вільні руки в інтерпретації "допомоги" визволеним народам. Внаслідок цього СРСР забезпечив собі політичний контроль над окупованими ним країнами, що довело до радянизації Східної та Центральної Європи та спричинило "холодну війну".
Ситуація на тимчасово окупованих територіях
Російські загарбники продовжують антисоціальну і терористичну діяльність на тимчасово захоплених територіях України.
Так, робітникам морського порту в Бердянську вже кілька місяців не виплачують заробітну плату.
У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни планують відбирати житло українців за борги по комунальних послугах.
Крім того, ворог агітує дітей з інтернатів вступати до лав російської армії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.