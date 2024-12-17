Ворог агітує дітей з інтернатів в окупації вступати до військових училищ, - ЦНС

Ворог не полишає спроб спонукати молодь в окупації вступати до військових формувань. Зокрема, ворог агітує дітей, які без батьків, йти до військового училища у захопленому Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву ( ЦНС ).

За даними інформаційного ресурсу, такий випадок вже стався на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Колаборанти запропонували вступати до військового закладу дітям з мелітопольського соціально-реабілітаційного центру.

У ЦНС додали, що Росія створила таку соціальну модель, де лише служіння очільнику країни та його війнам є шансом вийти за межі бідності. Зокрема, саме на це тиснуть окупанти в агітації підлітків.

В кінці публікації інформаційний ресурс закликав ігнорувати ініціативи ворогу і не марнувати своє життя в лавах російської армії.