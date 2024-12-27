Россияне готовят телемост со странами Запада к годовщине Ялтинской конференции, - ЦНС

Власти России и оккупанты Крыма намерены провести телемост по случаю годовщины Ялтинской конференции. Во время эфира запланировано распространение месседжей о нацизме в Украине и устарелости мирового порядка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что в честь 80-летия завершения Второй мировой войны, Кремль планирует снова разыгрывать тему "борца с нацизмом", спекулируя на исторических вопросах для оправдания своей агрессии.

Для этого россияне планируют привлекать своих агентов влияния в мире, которые должны своим присутствием на этих акциях формировать имидж РФ - как страны, которая является главным борцом с нацизмом.

В ЦНС отметили, что в таком нарративе "нынешняя фашистская РФ сама может определять кто в мире "нацист" и это якобы дает ей право вторгаться в другие суверенные государства".

На февраль 2025 года запланирован телемост по случаю годовщины Ялтинской конференции между студиями, Симферополем и студиями в Великобритании, Франции и США.

"Во время эфира, власти РФ планируют распространить месседжи о нацизме в Украине и об устарелости современного мирового порядка. Сейчас враг ищет партнеров на Западе, кто разыграет с ними этот спектакль", - говорится в сообщении.

В Центре нацсопротивления отметили, что россиянам не удастся разыграть эту карту на международной арене, поскольку современная Россия и является главной угрозой мировой безопасности.

Ялтинская конференция

Ялтинская (Крымская) конференция союзных государств прошла 4-11 февраля 1945 года. Она стала второй многосторонней встречей лидеров трех стран антигитлеровской коалиции во время Второй мировой войны - СССР, США и Великобритании, и была посвящена установлению послевоенного мирового порядка.

Встреча состоялась в Ливадийском (Белом) дворце в поселке Ливадия в трех километрах от Ялты и стала последней конференцией лидеров антигитлеровской коалиции "большой тройки" в доядерную эпоху.

Ключевые решения конференции касались двух вопросов.

Во-первых, проведение новых государственных границ на территориях, недавно находившихся под оккупацией Третьего рейха. Следовало установить неофициальные, но общепризнанные всеми сторонами демаркационные линии между сферами влияния союзников - вопрос, который начали рассматривать еще на Тегеранской конференции в 1943 году.

Во-вторых, союзники осознавали, что после исчезновения общего врага, вынужденное объединение Запада и СССР потеряет всякий смысл. Поэтому необходимо было создать процедуры, которые бы гарантировали неизменность проведенных на карте мира разграничительных линий.

Заключенная во время Ялтинской конференции так называемая "Декларация об освобожденной Европе" оставила советской стороне свободные руки в интерпретации "помощи" освобожденным народам. Вследствие этого СССР обеспечил себе политический контроль над оккупированными им странами, что привело к советизации Восточной и Центральной Европы и вызвало "холодную войну".