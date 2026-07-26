Росіяни готують штурми на квадроциклах і мотоциклах на Покровському напрямку

На Покровському напрямку російські окупанти готуються до нових наступальних дій із застосуванням легкої техніки - квадроциклів і мотоциклів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 4-ту бригаду "Рубіж" Національної гвардії України.

Підготовка до штурмів на легкій техніці

За словами військових, у смузі відповідальності бригади "Рубіж" на Покровському напрямку противник продовжує підготовку до активізації наступальних дій. Окупанти активно ведуть аеророзвідку та розмінують маршрути, щоб забезпечити просування штурмових груп.

Саме використання квадроциклів і мотоциклів, ймовірно, стане одним із основних способів, які росіяни застосовуватимуть для спроб прориву української оборони.

Основною метою окупантів залишається просування у напрямку Добропілля.

Саме там противник зосереджує свої зусилля, однак реалізувати свої наміри поки не може.

Попри постійні штурмові дії, ворог не досягає поставлених цілей.

Сили бригади "Рубіж" своєчасно виявляють та знищують росіян ще на підступах до українських позицій.

Зірваний механізований штурм

Цього тижня військовослужбовці бригади "Рубіж" були залучені до відбиття масштабного механізованого штурму противника - його силами 1-го корпусу Національної гвардії "Азов" та суміжних підрозділів успішно зірвали.

Під час бою бійці "Рубежу" знищили одну бойову броньовану машину, мостоукладальник МТУ-72, а також брали участь в ураженні іншої ворожої техніки.