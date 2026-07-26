Россияне готовят штурмы на квадроциклах и мотоциклах на Покровском направлении

На Покровском направлении российские оккупанты готовятся к новым наступательным действиям с применением легкой техники - квадроциклов и мотоциклов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 4-ю бригаду "Рубіж" Национальной гвардии Украины.

Подготовка к штурмам на легкой технике

По словам военных, в полосе ответственности бригады "Рубіж" на Покровском направлении противник продолжает подготовку к активизации наступательных действий. Оккупанты активно ведут аэроразведку и разминируют маршруты, чтобы обеспечить продвижение штурмовых групп.

Именно использование квадроциклов и мотоциклов, по всей вероятности, станет одним из основных способов, которые россияне будут применять для попыток прорыва украинской обороны.

Основной целью окупантов остается продвижение в направлении Доброполья.

Там противник сосредотачивает свои усилия, однако реализовать свои намерения пока не может.

Несмотря на постоянные штурмовые действия, враг не достигает поставленных целей.

Силы бригады "Рубеж" своевременно обнаруживают и уничтожают россиян еще на подступах к украинским позициям.

Сорванный механизированный штурм

На этой неделе военнослужащие бригады "Рубеж" были вовлечены в отражение масштабного механизированного штурма противника - его силами 1-го корпуса Национальной гвардии "Азов" и смежных подразделений успешно сорвали.

Во время боя бойцы "Рубежа" уничтожили одну боевую бронированную машину, мостоукладчика МТУ-72, а также участвовали в поражении другой вражеской техники.