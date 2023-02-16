Росіяни готують нову хвилю примусової "паспортизації" в Мелітополі, - Федоров

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Місцеві зрадники хочуть вислужитися перед своїм московським керівництвом і рапортують про великий попит на паспорти країни-агресора. Аж такий, що треба організувати роботу виїзних бригад і додаткові пункти видачі паспортів", - пише Федоров.

За словами Федорова, людей погрозами й тиском примушують до отримання російського паспорта:

без паспорта не можна оформити деякі соцвиплати;

не можна володіти майном;

не можна оформити рашистський медичний поліс, без якого відтепер неможливе якісне бюджетне лікування в окупації;

не можна отримати спецперепустку для переміщення між окупованими населеними пунктами.

"Окупанти хочуть до осені загнати всіх мешканців ТОТ в своє громадянство. Але це ніяк не допоможе загарбникам втримати території під час деокупації. Віримо в ЗСУ, наближаємо перемогу разом", - додає міський голова.