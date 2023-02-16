Россияне готовят новую волну принудительной "паспортизации" в Мелитополе, - Федоров

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Местные предатели хотят выслужиться перед своим московским руководством и рапортуют о большом спросе на паспорта страны-агрессора. Такой, что нужно организовать работу выездных бригад и дополнительные пункты выдачи паспортов", - пишет Федоров.

По словам Федорова, людей угрозами и давлением принуждают к получению российского паспорта:

без паспорта нельзя оформить некоторые соцвыплаты;

нельзя владеть имуществом;

нельзя оформить рашистский медицинский полис, без которого теперь невозможно качественное бюджетное лечение в оккупации;

нельзя получить спецпропуск для перемещения между оккупированными населенными пунктами.

"Оккупанты хотят к осени загнать всех жителей ТОТ в свое гражданство. Но это никак не поможет захватчикам удержать территории во время деоккупации. Верим в ВСУ, приближаем победу вместе", - добавляет мэр.