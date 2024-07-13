Росіяни готують нові підрозділи для атак у Вовчанську, - ОТУ "Харків"

За підрахунками військових, загалом з початку доби відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Стариця, Липці та Вовчанськ. Сил оборони відбили 5 ворожих атак.

"Ворог намагається провести перегрупування своїх підрозділів в напрямку Липців та у Вовчанську, а також здійснює підготовку підрозділів 153 мсп 47 мсд та 138 ОМСБр 6А до атак у Вовчанську", - йдеться в повідомленні.

Військові зазначають, що продовжують заходи з посилення стійкості оборони. Натомість противник продовжує завдавати ударів. В угрупуванні зафіксували 19 ворожих авіаційних ударів (43 КАБи) в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Малі Проходи, Стариця, Куп’янськ та Глибоке. Також окупанти завдали 28 ударів дронами-камікадзе та здійснив 487 обстрілів.

Разом з тим путінські війська зазнають втрат. На Харківському напрямку вони склали 112 осіб (вбитими та пораненими).

Що стосується озброєння та техніки, то знищеними та пошкодженими ворог втратив: 2 танки, 1 ББМ, 9 артсистем, 7 автомобілів, 1 засіб ППО, 3 одиниці спеціальної техніки, 40 БПЛА. Також знищено 77 укриттів особового складу ворога та 3 стартові позиції безпілотників.

Наступ РФ на Харківському напрямку