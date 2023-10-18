Росіяни готують Джанкой у Криму до оборони. Партизани показали фото
Партизани зафіксували нові оборонні позиції в районі окупованого Джанкоя (Крим). Росіяни готують місто до оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням "АТЕШ".
"Наш агент повідомляє про підготовку росіянами окопів і траншей поблизу Джанкоя", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що останнім часом противник почав активно готувати і посилювати вже наявні оборонні позиції по всьому Криму.
Фото: Окопи поблизу Джанкоя (t.me/atesh_ua)
"АТЕШ" активно готується сприяти деокупації Криму і чекає на Сили оборони України!", - додали партизани.
Ситуація у Криму
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські загарбники облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму.
До того ж окупанти стягують рідкісні типи РСЗВ до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії.
Також нещодавно партизани зафіксували переміщення значних ресурсів росіян у Джанкой.
Окрім того, російські окупанти переміщують техніку в тимчасово окупованому Сімферополі через значні втрати на фронті.
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