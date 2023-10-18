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Росіяни готують Джанкой у Криму до оборони. Партизани показали фото

Джанкой, Середа 18 жовтня 2023 18:44
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Росіяни готують Джанкой у Криму до оборони. Партизани показали фото Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Партизани зафіксували нові оборонні позиції в районі окупованого Джанкоя (Крим). Росіяни готують місто до оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням "АТЕШ".

"Наш агент повідомляє про підготовку росіянами окопів і траншей поблизу Джанкоя", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що останнім часом противник почав активно готувати і посилювати вже наявні оборонні позиції по всьому Криму.

Фото: Окопи поблизу Джанкоя (t.me/atesh_ua)

"АТЕШ" активно готується сприяти деокупації Криму і чекає на Сили оборони України!", - додали партизани.

Ситуація у Криму

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські загарбники облаштували вогневі позиції прямо на пляжах Євпаторії у тимчасово окупованому Криму.

До того ж окупанти стягують рідкісні типи РСЗВ до лінії фронту. Розвантаження "Град-1" зафіксували партизани в окупованій Євпаторії.

Також нещодавно партизани зафіксували переміщення значних ресурсів росіян у Джанкой.

Окрім того, російські окупанти переміщують техніку в тимчасово окупованому Сімферополі через значні втрати на фронті.

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