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Росіяни готувалися до втечі з Херсона протягом трьох тижнів, - британська розвідка

Фото: Росія, ймовірно, кілька тижнів готувалася до втечі з Херсона (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська протягом останніх трьох тижнів готувалися до втечі з Херсона. Ймовірно, вивід окупаційних військ розпочався разом з так званою "евакуацією", яку оголошували окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії у Twitter.

"Завершення виведення відбулося лише через два дні після його оголошення. Цілком ймовірно, що процес виведення вже розпочався ще 22 жовтня 2022 року, коли посадовці росіян у Херсоні закликали мирних жителів покинути місто", - йдеться у зведенні.

Британська розвідка допускає, що російські військові, зокрема і в цивільному одязі, покинули місто разом із заявленими 80 тисячами "евакуйованих" осіб.

Проте втеча окупантів з Херсона завдасть Росії репутаційної шкоди, оскільки це був єдиний обласний центр, який був захоплений окупантами ще в лютому.

"Відхід є публічним визнанням труднощів, з якими зіткнулися російські війська на західному березі Дніпра", - зазначили у розвідці.

Ймовірно, Росія все ще намагається евакуювати війська з інших районів області через річку Дніпро до оборонних позицій на східному березі.

Нагадаємо, українські військові звільнили на півдні вже понад 3 тисячі квадратних кілометрів.

При цьому у Міноборони заявили, що зачистка Херсона після деокупації може тривати кілька тижнів.

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