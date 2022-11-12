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Россияне готовились к бегству из Херсона в течение трех недель, - британская разведка

Фото: Россия, вероятно, несколько недель готовилась к бегству из Херсона (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в течение последних трех недель готовились к бегству из Херсона. Вероятно, вывод оккупационных войск начался вместе с так называемой "эвакуацией", которую объявляли оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

"Завершение вывода произошло только через два дня после его объявления. По всей вероятности, процесс вывода уже начался еще 22 октября 2022 года, когда чиновники россиян в Херсоне призвали мирных жителей покинуть город", - говорится в сводке.

Британская разведка допускает, что российские военные, в том числе и в гражданской одежде, покинули город вместе с заявленными 80 тысячами "эвакуированных" лиц.

Однако бегство оккупантов из Херсона нанесет России репутационный ущерб, поскольку это был единственный областной центр, который был захвачен оккупантами еще в феврале.

"Отход является публичным признанием трудностей, с которыми столкнулись российские войска на западном берегу Днепра", - отметили в разведке.

Вероятно, Россия все еще пытается эвакуировать войска из других районов области через реку Днепр на оборонительные позиции на восточном берегу.

Напомним, украинские военные освободили на юге уже более 3 тысяч квадратных километров.

При этом в Минобороны заявили, что зачистка Херсона после деоккупации может занять несколько недель.

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