Россияне готовились к бегству из Херсона в течение трех недель, - британская разведка

"Завершение вывода произошло только через два дня после его объявления. По всей вероятности, процесс вывода уже начался еще 22 октября 2022 года, когда чиновники россиян в Херсоне призвали мирных жителей покинуть город", - говорится в сводке.

Британская разведка допускает, что российские военные, в том числе и в гражданской одежде, покинули город вместе с заявленными 80 тысячами "эвакуированных" лиц.

Однако бегство оккупантов из Херсона нанесет России репутационный ущерб, поскольку это был единственный областной центр, который был захвачен оккупантами еще в феврале.

"Отход является публичным признанием трудностей, с которыми столкнулись российские войска на западном берегу Днепра", - отметили в разведке.

Вероятно, Россия все еще пытается эвакуировать войска из других районов области через реку Днепр на оборонительные позиции на восточном берегу.