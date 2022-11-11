Вже три. IT-компанії зібрали кошти на морський дрон для України

IT-компанії в рамках ініціативи UNITED24 зібрали кошти на третій морський дрон для Збройних сил України. Вони зможуть самостійно обрати назву для дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова .

До збору приєдналися такі компанії, як Netpeak Group, Genesis, Amo, Universe, SocialTech.

Нагадаємо, що безпілотні надводні апарати багатопрофільного призначення - це унікальна українська розробка. За словами президента України Володимира Зеленського, підводні дрони будуть застосовуватися лише для захисту морської акваторії України. Збір здійснюється через благодійну платформу UNITED24.

"Наше перше завдання - сформувати флот зі ста таких човнів. Він захистить акваторії наших морів, не дасть кораблям з ракетами виходити з бухти, зможе оберігати торгові судна і виконувати секретні місії", - зазначається на сайті платформи UNITED24.

Українці зібрали кошти на перший морський ударний дрон із символічною назвою "Херсон" менш ніж за дві години.

Кошти на другий морський дрон було зібрано народом Литви за допомогою литовського журналіста Андрюса Тапінаса.