Росіяни гатили з важкої артилерії по Дніпропетровській області: є руйнування

По Червогогригорівській громаді Нікопольського району росіяни випустили понад 15 снарядів з важкої артилерії.

"Пошкоджені 4 приватні будинки. Зачепило й мережі одного з транспортних підприємств і лінії електропередач. А ще - одну зі шкіл. У ній посипалися вікна та понівечило стіни", - повідомив Лисак.

По освітньому закладу агресор вдарив і у Покровській громаді Синельниківського району. Будівлю частково зруйновано. Зазначаєтсья, що жертв немає.

Обстріли Нікополя та Дніпропетровської області

Росіяни майже щодня атакують Дніпропетровську область з іншого берега Дніпра. Зазвичай вони використовують артилерію та керовані авіабомби, а б'ють в основному по Нікопольскому району.

Так, 31 липня окупанти завдали сім ударів по регіону, а 27 липня через атаку у низці населених пунктів були пошкодження та руйнування будинків, господарських споруд, церкви та освітнього закладу.

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