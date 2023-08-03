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Росіяни гатили з важкої артилерії по Дніпропетровській області: є руйнування

Фото: росіяни вночі атакували Дніпропетровську область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вночі 3 серпня росіяни атакували Дніпропетровську область з важкої артилерії - пошкоджено дві школи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

По Червогогригорівській громаді Нікопольського району росіяни випустили понад 15 снарядів з важкої артилерії. 

"Пошкоджені 4 приватні будинки. Зачепило й мережі одного з транспортних підприємств і лінії електропередач. А ще - одну зі шкіл. У ній посипалися вікна та понівечило стіни", - повідомив Лисак.

По освітньому закладу агресор вдарив і у Покровській громаді Синельниківського району. Будівлю частково зруйновано. Зазначаєтсья, що жертв немає.

Обстріли Нікополя та Дніпропетровської області

Росіяни майже щодня атакують Дніпропетровську область з іншого берега Дніпра. Зазвичай вони використовують артилерію та керовані авіабомби, а б'ють в основному по Нікопольскому району.

Так, 31 липня окупанти завдали сім ударів по регіону, а 27 липня через атаку у низці населених пунктів були пошкодження та руйнування будинків, господарських споруд, церкви та освітнього закладу.

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Війна Росії проти УкраїниДніпропетровська область