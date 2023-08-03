RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне били из тяжелой артиллерии по Днепропетровской области: есть разрушения

Фото: россияне ночью атаковали Днепропетровскую область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Ночью 3 августа россияне атаковали Днепропетровскую область из тяжелой артиллерии - повреждены две школы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По Червогогригоревскому обществу Никопольского района россияне выпустили более 15 снарядов из тяжелой артиллерии.

"Повреждены 4 частных дома. Зацепило и сети одного из транспортных предприятий и линии электропередач. А еще - одну из школ. В ней посыпались окна и изуродовали стены", - сообщил Лысак.

По учебному заведению агрессор ударил и в Покровской общине Синельниковского района. Здание частично разрушено. Отмечается, что жертв нет.

Обстрелы Никополя и Днепропетровской области

Россияне почти каждый день атакуют Днепропетровскую область с другого берега Днепра. Обычно они используют артиллерию и управляемые авиабомбы, а избивают в основном по Никопольскому району.

Так, 31 июля оккупанты нанесли семь ударов по региону, а 27 июля из-за атаки в ряде населенных пунктов были поврежденияи разрушения домов, хозяйственных построек, церкви и образовательного учреждения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныДнепропетровская область