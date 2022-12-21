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Росіяни гатили з артилерії по Кураховому Донецької області: є поранений

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Середа 21 грудня 2022 02:15
Росіяни гатили з артилерії по Кураховому Донецької області: є поранений Фото: Росіяни гатили з артилерії по Кураховому (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Окупанти 20 грудня обстріляли Курахове Донецької області. Внаслідок атак ворога поранення зазнала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Росіяни вдарили по центру міста близько 21 години. Напевно знаючи, куди цілять, і розуміючи, що завдадуть шкоди лише цивільним", - розповів посадовець.

Кириленко вказав, що кількома годинами раніше загарбники великокаліберною артилерією цілили по інфаструктурних об'єктах, намагаючись позбавити людей газу, світла й тепла.

"Країна-терористка свою нездатність протистояти нашому війську компенсує терором проти цивільного населення. І за все це неодмінно відповість", - додав глава ОВА.

Росіяни гатили з артилерії по Кураховому / (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, окупанти 20 грудня обстріляли прикордонні території Сумської області із використанням мінометів.

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