Россияне били из артиллерии по Курахово Донецкой области: есть раненый

Оккупанты 20 декабря обстреляли Курахово Донецкой области. В результате атак врага ранения получил один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Россияне ударили по центру города около 21 часов. Наверняка зная, куда целят, и понимая, что нанесут ущерб только гражданским", - рассказал чиновник.

Кириленко указал, что несколькими часами раньше захватчики крупнокалиберной артиллерией целили по инфоструктурным объектам, пытаясь лишить людей газа, света и тепла.

"Страна-террористка свою неспособность противостоять нашему войску компенсирует террором против гражданского населения. И за все это обязательно ответит", - добавил глава ОВА.

Россияне били из артиллерии по Курахово / (t.me/pavlokyrylenko_donoda)