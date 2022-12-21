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Россияне били из артиллерии по Курахово Донецкой области: есть раненый

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Среда 21 декабря 2022 02:15
Россияне били из артиллерии по Курахово Донецкой области: есть раненый Фото: Россияне били из артиллерии по Кураховому (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Оккупанты 20 декабря обстреляли Курахово Донецкой области. В результате атак врага ранения получил один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Россияне ударили по центру города около 21 часов. Наверняка зная, куда целят, и понимая, что нанесут ущерб только гражданским", - рассказал чиновник.

Кириленко указал, что несколькими часами раньше захватчики крупнокалиберной артиллерией целили по инфоструктурным объектам, пытаясь лишить людей газа, света и тепла.

"Страна-террористка свою неспособность противостоять нашему войску компенсирует террором против гражданского населения. И за все это обязательно ответит", - добавил глава ОВА.

Россияне били из артиллерии по Курахово / (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, оккупанты 20 декабря обстреляли приграничные территории Сумской области с использованием минометов.

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