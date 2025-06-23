Росіяни форсували річку і взяли села? ISW показало нові геолокації з Донеччини

Російська армія, ймовірно, могла просунутись на Новопавлівському напрямку. Мова про населені пункти Комар і Перебудова Волноваського району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики ISW, посилаючись на геолокаційні кадри, вказали, що російські окупанти просунулися в населених пунктах Комар і Перебудова Волноваського району.
Також у звіті йдеться про те, що в Міністерстві оборони Росії стверджували, що їх війська форсували річку Мокрі Яли і захопили Перебудову. Інші російські джерела нещодавно приписали підрозділам 37-ї мотострілецької бригади окупаційної армії участь у захопленні Комара, пише ISW.
Крім того, додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 22 червня, вказують на те, що російські війська просунулися на північ від Новосергіївки.
Ворог вів наступальні операції в районі самої Новопавлівки, Новосергіївки, Муравки, Котлярівки, Оріхового, Зеленого Кута, Олексіївки, Зірки, Ялти, Піддубного і в напрямку Мирного.
Нагадаємо, за даними Генштабу, протягом минулої доби вздовж всієї лінії фронту було зафіксовано 142 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.
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