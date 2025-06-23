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Россияне форсировали реку и взяли села? ISW показало новые геолокации из Донецкой области

Иллюстративное фото: ISW заявило о продвижении россиян в Донецкой области (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия, вероятно, могла продвинуться на Новопавловском направлении. Речь о населенных пунктах Комар и Перестройка Волновахского района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные аналитиков Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW, ссылаясь на геолокационные кадры, указали, что российские оккупанты продвинулись в населенных пунктах Комар и Перестройка Волновахского района.

Также в отчете говорится о том, что в Министерстве обороны России утверждали, что их войска форсировали реку Мокрые Ялы и захватили Перестройку. Другие российские источники недавно приписали подразделениям 37-й мотострелковой бригады оккупационной армии участие в захвате Комара, пишет ISW.

Кроме того, дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 22 июня, указывают на то, что российские войска продвинулись к северу от Новосергиевки.

Враг вел наступательные операции в районе самой Новопавловки, Новосергиевки, Муравки, Котляровки, Орехово, Зеленого Кута, Алексеевки, Зирки, Ялты, Поддубного и в направлении Мирного.

Напомним, по данным Генштаба, за прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 142 боевых столкновения. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.

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