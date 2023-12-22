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Росіяни формують новий псевдодобровольчий батальйон, - ЦНС

Росія, П'ятниця 22 грудня 2023 03:01
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Росіяни формують новий псевдодобровольчий батальйон, - ЦНС Фото: росіяни формують новий батальйон "Донбас" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Загарбники приховують мобілізацію під виглядом "добровольчих батальйонів" (добробатів) та використовують їх для пропаганди війни. Зокрема агресор формує новий батальйон найманців з числа "казацьких" бригад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Так, ворог почав формувати нібито добровольчий, а фактично загін найманців-контрактників батальйон "Донецьк". Примітно, що жителів тимчасово окупованого Донецька в ньому не буде - набір проводять у Краснодарському краї.

"Батальйон підпорядковується "Казацькій бригаді "Терек", що не має жодного відношення до козаків. Кремль вчергове використовує "казацтво" для паплюження історії України, аби провести аналогії з козацтвом", - йдеться у повідомленні ЦНС.

Російські спецзагони для війни проти України

Днями новопризначений генерал росіян Михайло Теплинський видав наказ про формування окупантами штурмових загонів з офіцерів на тимчасово окупованому півдні України.

На тимчасово окупованій території Луганської області на півночі регіону російські загарбники формують у польових таборах підрозділи "Шторм-Z", до складу яких набрали переважно ув'язнених.

Крім того, росіяни формують загони для відновлення втрачених позицій.

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Війна Росії проти України
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