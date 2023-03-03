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Росіяни експериментують у спробах наступу на Кремінському напрямку, - Гайдай

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Луганська область, П'ятниця 03 березня 2023 10:16
Росіяни експериментують у спробах наступу на Кремінському напрямку, - Гайдай Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (loga gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти почали експериментувати у своїх спробах наступу на Кремінському напрямку. Ворог після атак малими групами кидає в бій більше важкої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телеканалу "Київ".

При цьому, за його словами, після провальних атак на Білогорівку, ворог розстрілює селище важким калібром.

"На Кремінському напрямку росіяни експериментують у способах наступу, атаки малими групами виявилися не ефективними, тепер рашисти кидають в бій більше важкої техніки, з‘явився вже новий "Термінатор" - бойова машина підтримки танків (попередній наші захисники знищили)", - розповів Гайдай.

Він також зазначив, що на Сватівському напрямку наразі "більш спокійно".

"Минулої ночі наші воїни накрили ворожу колону, у ворога чисельні втрати, як людські, та і в техніці", - повідомив Гайдай.

Нагадаємо, вчора ми писали, що російські військові зібрали в Луганській області велику кількість важкої техніки, а під Кремінною зафіксовано багато танків Т-90М.

Додамо, раніше в Луганській ОВА розповіли, що саме є головною загрозою під час боїв в Луганській області.

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