Росіяни двічі вдарили по "Укрпошті" на Чернігівщині: що буде з посилками

Що сталося у відділенні в Мені

За словами Смілянського, від приміщення відділення мало що залишилося після атаки. Ворог вдарив по будівлі двічі.

"Не люблю публікувати такі новини, але маємо що маємо", - написав гендиректор "Укрпошти".

Серед працівників компанії немає постраждалих.

Наразі на місці удару працюють ДСНС та регіональна команда "Укрпошти". Фахівці ліквідовують наслідки атаки.

Компанія вже розробляє план щодо тимчасового розміщення працівників та швидкого відкриття відділення на новій локації.

Усі посилки, які були пошкоджені чи втрачені через атаку, у компанії обіцяють компенсувати клієнтам.

Також росіяни уразили ще одне відділення "Укрпошти" - у Краматорську.

Це відділення компанія завчасно зачинила, тому ані працівники, ані клієнти не постраждали. Зараз "Укрпошта" розпочинає ремонт та відновлення цього приміщення.