Россияне дважды ударили по "Укрпочте" на Черниговщине: что будет с посылками

Враг дважды атаковал отделение "Укрпочты" и точку базирования транспорта передвижных отделений в городе Мена Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост гендиректора "Укрпочты" Игоря Смилянского.
По словам Смелянского, от помещения отделение мало что осталось после атаки. Враг ударил по зданию дважды.
"Не люблю публиковать такие новости, но есть что имеем", - написал гендиректор "Укрпочты".
Среди работников компании нет пострадавших.
В настоящее время на месте удара работают ГСЧС и региональная команда "Укрпочты". Специалисты устраняют последствия атаки.
Компания уже разрабатывает план временного размещения работников и быстрого открытия отделения на новой локации.
Все посылки, поврежденные или потерянные из-за атаки, в компании обещают компенсировать клиентам.
Это отделение компания раньше времени закрыла, поэтому ни работники, ни клиенты не пострадали. Сейчас "Укрпочта" начинает ремонт и восстановление этого помещения.
Ранее, 16 августа, враг уже наносил удар по отделению почты в Краматорске - тогда дрон попал прямо в помещение, и, по предварительным данным, погиб по меньшей мере один человек, еще шестеро получили ранения.
"Новая почта" в конце июля и в августе несколько раз предупреждала клиентов о возможных задержках с доставкой из-за разрушения сортировочных центров в результате российских обстрелов.
Из-за разрушения центральных сортировочных центров и перенастройки логистических процессов возможны дополнительные задержки в доставке посылок.