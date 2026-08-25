Россияне дважды ударили по "Укрпочте" на Черниговщине: что будет с посылками

Что произошло в отделении в Мене

По словам Смелянского, от помещения отделение мало что осталось после атаки. Враг ударил по зданию дважды.

"Не люблю публиковать такие новости, но есть что имеем", - написал гендиректор "Укрпочты".

Среди работников компании нет пострадавших.

В настоящее время на месте удара работают ГСЧС и региональная команда "Укрпочты". Специалисты устраняют последствия атаки.

Компания уже разрабатывает план временного размещения работников и быстрого открытия отделения на новой локации.

Все посылки, поврежденные или потерянные из-за атаки, в компании обещают компенсировать клиентам.

Также россияне поразили еще одно отделение "Укрпочты" - в Краматорске.

Это отделение компания раньше времени закрыла, поэтому ни работники, ни клиенты не пострадали. Сейчас "Укрпочта" начинает ремонт и восстановление этого помещения.