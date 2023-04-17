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Росіяни двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області

Фото: росіяни двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Зранку, в понеділок, росіяни двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області. Цього разу, ймовірно, атакували з міномета.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на оперативне командування "Північ".

"З 06:45 до 07:15 зафіксовано 6 вибухів приходів, ймовірно з міномета 120 мм, в район н.п. Карповичі. З 06:50 до 06:52 зафіксовано 2 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в н.п. Леонівка", - йдеться в повідомленні.

Також в командуванні зазначили, що про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, що окупанти завдали авіаудару по Чернігівській області. Внаслідок чого виникла пожежа.

Раніше ми писали про те, що вчора, 16 квітня росіяни обстріляли три громади Сумської області. Відомо про двох поранених.

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