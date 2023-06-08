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Росіяни двічі обстріляли Нікопольський район, - ОВА

Фото: росіяни двічі обстріляли Нікопольский район (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 8 червня росіяни двічі обстріляли Нікопольский район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Він зазначив, що ворог гатив з важкої артилерії по Мирівській та Марганецькій громадах.

"Загиблих та постраждалих немає. Територію оглядають рятувальники - уточнюють наслідки атак", - сказав Лисак.

Ситуація в Дніпропетровській області

Росіяни майже щодня обстрілюють Дніпропетровську область, а найчастіше ворожим ударам піддається Нікопольський район та саме місто. В основному окупанти гатять по ньому з важкої артилерії, регулярно знищуючи будинки, лінії електропередач та іншу інфраструктуру.

Так, 5 червня через ворожі обстріли постраждала церква, приватні будинки та господарчі споруди.

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НікопольДніпропетровська область